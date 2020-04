Biznes musi odżyć

Wielu nie tylko ekonomistów, ale też przedsiębiorców alarmuje, że odkładanie decyzji o odmrożeniu gospodarki może zabić więcej ludzi niż sam koronawirus, a koszty każdego dnia zwłoki są potężne. Wiedzą to Niemcy, Austriacy czy nawet Włosi, którzy ostrożnie, ale zdecydowanie, wrzucają już wyższy bieg w swoich gospodarkach. Warto zrobić to również w Polsce, zwłaszcza że powrót do normalności zajmie zapewne nie kilka dni czy tygodni, ale co najmniej kilka kwartałów.

Czytaj także: Czarny marzec centrów handlowych. Najgorszy wynik w historii