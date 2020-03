Jakubas: Ustawa ws. koronawirusa może doprowadzić wiele firm do bankructwa

Zbigniew Jakubas, prezes Grupy Kapitałowej Multico, wyraził swoje obawy na temat wpływu epidemii koronawirusa na biznes w Polsce, a także rządowych działań, które - jego zdaniem - mogą sytuację tylko pogorszyć.

- Ewentualny wybuch epidemii choroby wywołanej koronawirusem w Polsce i zastosowanie przepisów rządowej ustawy przewidującej sposoby jej zwalczania może doprowadzić wiele firm do bankructwa – uważa Jakubas.

Chodzi przede wszystkim o kontrowersyjny według pracodawców przepis, zgodnie z którym osoby objęte kwarantanną będą traktowane w taki sam sposób jak osoby chore. Oznacza to, że pracodawcy będą musieli sfinansować wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni nieobecności pracownika. Biorąc pod uwagę tempo roznoszenia się wirusa, stwierdzenie choroby u jednego pracownika może doprowadzić do objęcia kwarantanną całej firmy, szczególnie małej bądź średniej wielkości - a to już będą gigantyczne koszty dla pracodawcy.