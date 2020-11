Czy Białorusini ostudzą dyktatora?

Nauseda nie zdradził szczegółów, ale nie jest tajemnicą, że o konieczności kolejnych restrykcji przy każdej okazji mówi zmuszona do wyjazdu z kraju po wyborach 9 sierpnia rywalka Łukaszenki Swiatłana Cichanouska. Odwiedziła już niemal każdą europejską stolicę, we wtorek w Sztokholmie namawiała szwedzkie firmy, by wstrzymały współpracę z przedsiębiorstwami na Białorusi, związanymi z reżimem. Podczas rozmowy z szefową szwedzkiej dyplomacji Ann Linde opozycjonistka apelowała też do UE o wprowadzenie sankcji wobec przedsiębiorstw zwalniających strajkujących robotników.