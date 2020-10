Cichanouska stawia ultimatum Łukaszence

Liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska postawiła ultimatum reżimowi. Do 25 października Aleksander Łukaszenko ma podać się do dymisji. Władze powinny zaprzestać stosowania przemocy wobec protestujących, a wszyscy więźniowie polityczni powinni zostać uwolnieni.

- Jeżeli do 25 października nasze postulaty nie zostaną spełnione, cały kraj wyjdzie na pokojowy protest. 26 października rozpocznie się ogólnokrajowy strajk wszystkich przedsiębiorstw, zablokowane zostaną wszystkie drogi, padnie sprzedaż w sklepach państwowych. Macie 13 dni, by spełnić trzy postulaty i przez cały czas Białorusini będą kontynuować swój pokojowy protest - czytamy w oświadczeniu, które "Rzeczpospolita' otrzymała od służby prasowej Cichanouskiej. - Czekaliście na rozkaz - macie rozkaz. Termin wykonania do 25 października - piszę przebywająca na Litwie liderka opozycji.