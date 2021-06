Aleksander Łukaszenko pozoruje otwartość

Dowódca białoruskich sił powietrznych gen. Ihar Hołub zapewniał, że nikt „nie zmuszał" pilotów do lądowania i zwrócił się do kapitana samolotu irlandzkich linii lotniczych, by ten zabrał głos w mediach i odniósł się do tej sprawy. Przedstawiciel straży granicznej zaprzeczał z kolei wcześniejszym sugestiom Litwy, że Białoruś stymuluje przepływ nielegalnych imigrantów przez białorusko-litewski odcinek granicy z UE.