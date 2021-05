Prowokacja Łukaszenki. Zachód zaczyna odpowiadać

Gdy w niedzielę opozycyjny dziennikarz i współtwórca kanału informacyjnego Nexta zorientował się, że maszyna Ryanair, którą leciał z Aten do Wilna, wykonała nagły zwrot i zmierza do Mińska, wpadł w panikę. Zaczął drżeć. I powiedział współpasażerom, że tam, na ziemi, czeka go śmierć z rąk siepaczy Aleksandra Łukaszenki.

