Więźniowie zamku Aleksandra Łukaszenki

Mury mińskiego Zamku Piszczałowskiego pamiętają powstańców styczniowych i listopadowych, pamiętają też czasy Stalina i ofiar NKWD. Dzisiaj, już w trzeciej dekadzie XXI wieku, siedzi tam ponad 100 więźniów Aleksandra Łukaszenki, w tym liderzy nieuznawanego przez niego Związku Polaków na Białorusi: Andrzej Poczobut, Andżelika Borys, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska. – Czuję się jak hrabia Monte Christo – pisał ostatnio w liście do rodziców Poczobut.

W areszcie śledczym w Brześciu wciąż zaś przebywa działaczka polonijna Anna Paniszewa, a polską szkołę społeczną, na czele której stała, kilka dni temu zlikwidowano. Na podstawie sfabrykowanych zarzutów Polaków oskarżono o m.in. „podżeganie do nienawiści". Grozi im od 5 do 12 lat łagrów.

– Trudno powiedzieć, czy w obecnej sytuacji Związek Polaków na Białorusi w ogóle przetrwa i czy zarząd nie będzie musiał działać na uchodźstwie. Nie wiemy też, jaki będzie los prowadzonych przez ZPB szkół społecznych i innych ośrodków nauczania języka polskiego – mówi „Rzeczpospolitej" Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny portalu Głos znad Niemna, jeden z liderów i wieloletni działacz ZPB, a niegdyś dziennikarz „Rzeczpospolitej". 14 kwietnia w jego mieszkaniu w Grodnie przeprowadzono rewizję, został wraz z żoną przesłuchany w Mińsku. Białoruscy śledczy zabronili mu rozmawiać z polskimi mediami. W połowie kwietnia wyjechał z rodziną do Warszawy.

– Uczniom klas przedmaturalnych w Grodnie i Brześciu, którzy uczą się polskiego w szkołach społecznych i zamierzają studiować w Polsce, nauczyciele świadomie zaniżają oceny. Doszło nawet do tego, że wprost się mówi, że nie dopuszczą do ich wyjazdu z kraju, bo nie będzie komu tu pracować – relacjonuje „Rzeczpospolitej" atmosferę na Białorusi jeden z mieszkańców Grodna, którego tożsamości ze względów bezpieczeństwa nie będziemy ujawniać.

„By mama wróciła"

Weronika Piuta mieszka w Lidzie, jest córką szefowej lokalnego oddziału ZPB Ireny Biernackiej. Mówi „Rzeczpospolitej", że jej mama czuje się dobrze i „jest przygotowana na wszystko". – Wie, że jest niewinna. Jest zakładniczką obecnej sytuacji na Białorusi – mówi. Apeluje do polskich dziennikarzy, by nie zapominali o przebywających za kratami na Białorusi rodakach. – Liczymy na dyplomację, że nasza sytuacja jakoś się rozwiąże i że mama oraz inni koledzy szybciej wrócą do domu – dodaje.