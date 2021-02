Flecistka groźna dla reżimu Łukaszenki

Jest jedną z trzech kobiet, którym ubiegłego lata udało się obudzić Białorusinów. Weronika Cepkało (żona niedopuszczonego do wyborów Waleryja Cepkały) uciekła z kraju w ślad za prześladowanym mężem tuż przed prezydenckimi wyborami 9 sierpnia. Dzisiaj mieszkają na Łotwie. Czołową rywalkę Łukaszenki Swiatłanę Cichanouską zastraszono i zmuszono do wyjazdu na Litwę tuż po wyborach.

Na Białorusi jeszcze przez miesiąc pozostawała na wolności ostatnia z tercetu – Maryja Kalesnikawa, wspierała protestujących, próbowała rozmawiać z kordonami uzbrojonych milicjantów blokujących drogi w stolicy. Porywała tłumy, więc 7 września została porwana przez służby w centrum Mińska. W nocy próbowano ją wywieźć na Ukrainę, ale potrafiła zaskoczyć funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB). W pasie międzygranicznym podarła swój paszport i wyskoczyła przez okno samochodu. Samochód, w którym znajdowało się dwóch Białorusinów z opozycji demokratycznej (zmuszonych do wyjazdu), pojechał dalej.

Niezwykle odważna postawa kobiety wstrząsnęła Białorusinami, w stolicy pojawiły się nawet murale z jej wizerunkiem, dla wielu jest bohaterką. Władze natychmiast wsadziły ją do aresztu i oskarżyły o „nawoływanie do działań godzących w bezpieczeństwo narodowe". Ostatnio jednak zarzuty zaostrzono. Jest oskarżona o udział w spisku, którego celem jest „obalenie rządu", oraz o „utworzenie i kierowanie formacją ekstremistyczną". W świetle białoruskiego prawa grozi jej od 8 do 12 lat więzienia. Podobne zarzuty usłyszał jej kolega prawnik Maksim Znak. Oboje są członkami prezydium spacyfikowanej przez władze opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.