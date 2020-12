Nowe obostrzenia wchodzą w życie. Co się zmieni?

W poniedziałek 28 grudnia wchodzą w życie nowe obostrzenia wynikające z rozporządzenia rządu ws. ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Utrudnienia mają potrwać do 17 stycznia, czyli do zakończenia ferii zimowych. Zgodnie z przepisami zaszczepieni i ozdrowieńcy mają zyskać przywileje.

Projekt przewiduje wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w Sylwestra i Nowy Rok. Wychodzić z domu nie będzie można między godz. 19 a 6 rano w noc sylwestrową 2020/2021. Wyjątek stanowi przemieszczanie się w związku z wykonywaną pracą oraz zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych. Oznacza to, że lekarz pełniący dyżur w Sylwestra może swobodnie dojechać do pracy. Bez przeszkód będzie można też wyjść np. do apteki lub na spacer z psem. Poniżej dalsza część artykułu

Co ważne podczas ferii osoby do 16. roku życia prawie nie będą mogły wychodzić z domu. Dzieci te będą mogły przemieszczać się jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 i to wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wyjątkiem jest przemieszczanie się w celu dotarcia do szkoły, placówki oświatowej, miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i miejsca realizacji tej nauki.

Zgromadzenia Zgromadzenia będą mogły być organizowane jedynie na podstawie zawiadomienia. Przy czym maksymalna liczba uczestników i w takim wypadku nie może być większa niż 5. Wszyscy są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

Możliwe będą spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe oraz imprezy i spotkania do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu organizatora. Do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących lub gospodarujących, a także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Hotele i narty Od 28 grudnia do 17 stycznia ograniczenia dotkną także prowadzących usługi hotelarskie. Dotychczas możliwe podróże służbowe ulegną obostrzeniu. Zgodnie z rozporządzeniem z usług hotelu będą mogli skorzystać przedstawiciele konkretnych zawodów, którzy poświadczą swoją tożsamość. Zakaz wyklucza mi.in. kierowców transportu drogowego, członków załogi samolotu oraz pociągu, funkcjonariusze służb państwowych oraz żołnierze.

Ograniczenie podróży związanych z pracą nadal nie będzie dotyczyć medyków, sportowców, trenerów i członków sztabów.

Na wyjazd na narty też nie ma co liczyć. Stoki narciarskie będą dostępne tylko dla zawodowców i rywalizujących w zawodach z wyłączeniem udziału publiczności. Wypożyczalnie sprzętu zimowego będące częścią obiektu będą zamknięte.

Podobnie turnusy lecznicze, działalność uzdrowiskowa i sanatoria zostaną zawieszone.

Galerie handlowe W czasie tzw. drugiej kwarantanny narodowej zamknięte będą galerie handlowe. Chodzi o obiekty o powierzchni pow. 2 tys. m2.

Mimo obostrzeń w galeriach otwarte pozostaną sklepy spożywcze, apteki, księgarnie, sklepy meblowe, sklepy z akcesoriami samochodowymi i sklepy zoologiczne. We wspomnianych obiektach nie będą zamknięte punkty usługowe. Będzie można iść do fryzjera, kosmetyczki, optyka oraz odwiedzić punkt medyczny, pocztowy, ubezpieczeń, bank. Skorzystamy także z usług warsztatu i myjni samochodowej, punktu ślusarskiego, szewskiego, krawieckiego i pralniczego.

Wszystkie wyspy handlowe i usługowe w sklepach wielkopowierzchniowych będą zamknięte. W galeriach bedą mogły być świadczone usługi gastronomiczne ale tylko te na wynos.

Sport, rekreacja, rozrywka Zgodnie z zapowiedziami wróci zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątkiem będą baseny siłownie, kluby i centra fitness działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych.

W rywalizacji sportowej będą mogli uczestniczyć jedynie sportowcy zawodowi, zawodnicy pobierający stypendium sportowe lub będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej lub dzieci i młodzież uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Ucierpi również branża rozrywkowa. Zamknięte będą wesołe miasteczka, parki rozrywki, pokoje zagadek, domy strachu, dyskoteki, kluby nocne, miejsca do tańczenia (z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych), miejsca działalności rozrywkowej i rekreacyjnej

Kwarantanna Po przekroczeniu granicy, także w strefie Schengen będzie trzeba obowiązkowo przejść 10 dni kwarantanny. Termin ten będzie liczony od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

W związku z tym będzie trzeba poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej oraz przewoźnika o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać się kwarantannę oraz podać numer telefonu do bezpośredniego kontaktu. Zgromadzone dane mają być niezwłocznie przekazane jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia w celu wprowadzenia ich do systemu.

Z obowiązku kwarantanny wyłączone są osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych. Chodzi m.in. o załogę pociągów, statków powietrznych oraz morskich, rybaków, niektórych rolników, pracowników platform wiertniczych, kierowców transportu drogowego, wyszczególnionych uczniów, studentów, naukowców, sportowców orazfunkcjonariusze służb państwowych.

Profity dla zaszczepionych i ozdrowieńców Zniesieniu natomiast ulegną obostrzenia dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Osoby które przyjęły szczepionkę będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich.

Osoby te nie będą musiały odbywać kwarantanny w przypadku kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo przekraczania granicy państwowej. Brak kwarantanny dotyczyć będzie także tzw. ozdrowieńców - tj. osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Kary Podczas tzw. godziny policyjnej obywatel może zostać zatrzymani przez policję i poproszony o powód wyjścia. Za nieuprawnione przemieszczanie się będzie można otrzymać mandat.