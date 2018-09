Bezpieczna droga do szkoły - policja przypomina kierowcom, rodzicom i nauczycielom

Nie każdy pierwszoklasista może iść samodzielnie do szkoły - przypomina rodzicom policja. Kierującym pojazdami w rejonach szkół zwraca uwagę, że po wakacjach dzieci mają często rozproszoną uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Od 3 września droga do szkoły i z powrotem będzie stałym elementem w życiu dziecka, aż do wakacji. Powinna być bezpieczna. O to zadbają policjanci, nauczyciele i rodzice. Jak co roku po przerwie wakacyjnej policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone kontrole prewencyjne w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły" jest adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, zwłaszcza do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.Kierujący pojazdami w rejonach szkół powinni zachować ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Powinni mieć na uwadze, że po wakacjach, dzieci mają często rozproszoną uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego. Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły" jest zapraszanie policjantów na spotkania z rodzicami oraz na lekcje wychowania komunikacyjnego z dziećmi. Zajęcia z policjantem są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Funkcjonariusze z „drogówki" nie tylko omawiają najważniejsze przepisy, ale potrafią udzielić dzieciom porad praktycznych oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7. roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni. Warto pamiętać, że dziecko naśladuje zachowania rodzica czy opiekuna. - Mamo, Tato - daj więc dobry przykład, zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących, ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze, wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu, w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami - apeluje policja. Nauczyciele także mogą odkrywać przed dziećmi bezpieczny świat w sferze ruchu drogowego - poprzez zabawę uczyć dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze.