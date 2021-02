Czy brak maseczki świadczy o demoralizacji uczniów?

Wniosek do sądu skierowała policja.

– Szkoła zawiadomiła nas, że dwoje uczniów nie nosi maseczek. Dyrekcja uważa to za przejaw demoralizacji. To rodzice nie chcieli, by dzieci zasłaniały nos i usta. Sporządziliśmy dokumentację i zawiadomiliśmy sąd, który sprawdzi, czy rzeczywiście nienoszenie maseczki może być uznane za demoralizację – relacjonuje Maciej Forecki, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Złotowie.