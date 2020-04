UE na pomoc bankom

Bruksela łagodzi wymogi regulacyjne wobec banków. Chce je zachęcić do udzielania kredytów, zwłaszcza mniejszym firmom i gospodarstwom domowym.

Pierwsze efekty pandemii dla sektora bankowego już są. W opublikowanym we wtorek przez Europejski Bank Centralny cokwartalnym badaniu nastrojów w bankach widać wzrost popytu na kredyty wśród firm i spadek zainteresowania gospodarstw domowych pożyczkami. Aż 26 proc. banków (wskaźnik netto, czyli nadwyżka tych, którzy mówią o wzroście nad tymi, którzy mówią o spadku) zanotowało to pierwsze zjawisko. Jednocześnie 77 proc. badanych oczekuje dalszego wzrostu popytu na kredyty w II kwartale tego roku, co jest najwyższym kwartalnym wzrostem od 2003 roku. Poniżej dalsza część artykułu

Popyt dużych firm Wyraźnie widać większy popyt ze strony dużych firm niż ze strony małych i średnich przedsiębiorstw i dotyczy one przede wszystkim kredytów krótkoterminowych. Z kolei jeśli chodzi o finansowanie gospodarstw domowych, to banki w ankiecie zgłaszają spadek zainteresowania w I kwartale. O zwiększonym popycie mówi 12 proc. banków, w porównaniu z 25 proc. kwartał wcześniej. Aż 67 proc. badanych przewiduje spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi, a 30 proc. – konsumpcyjnymi. Boom na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych spowodowany był niskimi stopami procentowymi. Teraz jednak niepewność odnośnie do rozwoju sytuacji gospodarczej, a w szczególności perspektyw zatrudnienia, powoduje wyhamowanie planów zakupowych wielu gospodarstw domowych. Czytaj także: EBI dołoży 700 mln euro

UE poprzez indywidualne tarcze antykryzysowe w państwach członkowskich oraz inicjatywy i finansowanie na poziomie unijnym próbuje zapobiec najgorszemu w gospodarce. Ale do tego potrzebne jest współdziałanie banków.

Motywacja dla banków Muszą one mieć motywację do udzielania pożyczek, przy jednoczesnym zapewnieniu, że mogą to robić zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Bardzo zaostrzonymi po kryzysie finansowym z 2009 roku. Komisja Europejska w zaprezentowanym we wtorek pakiecie zmian próbowała wyważyć dwa cele: chęć zachowania bezpieczeństwa w bardzo uzdrowionym przez ostatnie lata sektorze bankowym z zamiarem wspierania realnej gospodarki w czasach pandemii. Dlatego pakiet jest ograniczony w czasie, i obejmuje złagodzenie tylko wybranych elementów, które rzeczywiście mogą przyczynić się do zmiany sytuacji. – Wykorzystujemy pełną elastyczność unijnych przepisów bankowych i proponujemy ukierunkowane zmiany legislacyjne, aby umożliwić bankom zapewnianie płynności, dzięki czemu gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać potrzebne im środki finansowe – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.