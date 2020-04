Skokowy wzrost podaży pieniądza

Jak wynika z czwartkowych danych NBP, tzw. agregat M3, który obejmuje gotówkę w obiegu, a także depozyty bieżące w bankach i lokaty terminowe o zapadalności do dwóch lat, zwiększył się w marcu o 11,8 proc. rok do roku, po zwyżce o 9,4 proc. w lutym. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści spodziewali się przeciętnie odczytu na poziomie 9,3 proc.

Dane NBP sugerują, że wzrost podaży pieniądza to przede wszystkim efekt skokowego przyrostu wartości depozytów przedsiębiorstw niefinansowych w bankach. Zwiększyła się ona aż o 32 proc. rok do roku, po zwyżce o 20,4 proc. w lutym, najbardziej od lutego 2005 r.

Aż o 21,3 proc. rok do roku, najbardziej od lutego 2007 r., zwiększyła się też w marcu wartość gotówki w obiegu. To pokłosie wypłacania przez Polaków gotówki z banków w pierwszych tygodniach epidemii koronawirusa. Nie spowodowało to jednak uszczuplenia depozytów bieżących gospodarstw domowych. Ich stan zwiększył się o 18,1 proc. rok do roku, po 16,3 proc. rok do roku. Stopniały natomiast depozyty terminowe (o zapadalności do dwóch lat). W przypadku gospodarstw domowych zmniejszyły się o 7,4 proc. rok do roku, najbardziej od lutego 2018 r., a w przypadku firm niefinansowych o 9,7 proc. rok do roku, najbardziej od stycznia 2018 r.