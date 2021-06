Egipski rolnik znalazł pomnik sprzed 2,6 tys. lat

Na szczycie steli znajduje się rzeźba, przedstawiająca uskrzydlony słoneczny dysk - symbol przypisywany bogowi Słońca Ra, ozdobiony kartuszem z imieniem faraona Apriesa. Na płycie znajduje się także 15 wersów hieroglifów.

Płyta powstała za panowania faraona Apriesa, zwanego też Uahibre lub Wahibre, którzy rządził Egiptem w latach 589-570 p.n.e.

Obecnie trwają prace nad przetłumaczeniem hieroglifów ze steli.

Mostafa Waziri, sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności, poinformował, że stela wydaje się być związana z kampanią wojskową, którą Apries przeprowadził na wschód od Egiptu.

Stela, found by an Egyptian farmer in Ismailia, while working on his land.

It is 230 cm by 103 cm by 45 cm.

It is made of sandstone with a winged sun disk and engraved with the cartouche of king Apries ( 26th dynasty ).#archaeohistories pic.twitter.com/zY6GP3HUww