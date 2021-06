Jacek Nizinkiewicz: Koń trojański na Nowogrodzkiej

W poniedziałek ma się odbyć briefing prasowy Jarosława Kaczyńskiego z Pawłem Kukizem. Lider największej partii parlamentarnej ma podpisać porozumienie o współpracy bilateralnej z liderem jednego z najmniejszych kół parlamentarnych. Tymczasem do zawarcia umowy jeszcze nie doszło, a już dochodzi do tarć między PiS a Kukiz'15.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że PiS chce, żeby do spotkania liderów przed kamerami doszło na Nowogrodzkiej, w siedzibie partii. Na to nie chce zgodzić się szef Kukiz'15, który do rządu nie wchodzi, Zjednoczonej Prawicy nie zasili i nie chce być odbierany jako część obozu władzy. Muzyk wolałby odpowiadać na pytania dziennikarzy podczas brefingu, na co nie chce zgodzić się prezes PiS. Media mają też nie poznać umowy między ugrupowaniami, choć Kukiz wolałby, żeby umowa była jawna. Oczekiwania wobec PiS ma duże, dlatego też chce się zabezpieczyć publicznym wymuszonym wystąpieniem z Kaczyńskim, który przed kamerami ma zobowiązać się do realnej współpracy parlamentarnej z Kukiz'15. Na czym ma ona polegać?