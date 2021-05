Michał Szułdrzyński: Kłótnie w PiS kontra „Polski Ład”

Wspólne podpisanie przez Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobrę, a także Mateusza Morawieckiego i Elżbietę Witek deklaracji poparcia dla Polskiego Ładu było gestem, który miał pokazać jedność Zjednoczonej Prawicy. Liderzy PiS doskonale wiedzą, że nic tak nie zniechęca wyborców partii jak wewnętrzne konflikty. Dlatego potrzebny był taki gest. Ale gesty mają to do siebie, że nie muszą pociągać za sobą żadnych istotnych zmian. I tak jest w tym wypadku. Polski Ład ani wspólna deklaracja nie rozwiązują problemów Zjednoczonej Prawicy.

Klub Parlamentarny PiS liczy dziś 231 osób, czyli większość oparta jest na jednym głosie. Prof. Wojciech Maksymowicz, który ogłosił odejście z klubu już parę tygodni temu, w tym tygodniu porzucił też Porozumienie Gowina i przeszedł do opozycyjnego klubu Szymona Hołowni, który liczyć będzie teraz sześciu członków. Istnieje jeszcze koło Polskie Sprawy (trzech posłów), które orbituje w okolicach Gowina. Związanych z nim jest co najmniej dwóch posłów niezrzeszonych – Lech Kołakowski (dawniej w PiS) oraz Monika Pawłowska (przeszła z Lewicy).

Z kolei rozłamowcy z Porozumienia z Adamem Bielanem na czele tworzą osobną partię i – zgodnie z zapowiedzią Kaczyńskiego – będą się podpisywali pod Polskim Ładem jako w pewnym sensie osobny koalicjant. Stąd zapowiedzi Bielana, że wraz z kurczeniem się liczby posłów wiernych Gowinowi powinien on mieć stosownie mniejszy udział w rządzie. Widać więc, że mimo gestów jedności konflikt w Porozumieniu, autoryzowany przez Kaczyńskiego, wcale nie wygasa, ale wywoływać będzie nowe napięcia. Gowin stanie w pewnym momencie przed pytaniem, co dalej, czy godzić się na kolejne upokorzenia w ramach ZP, czy też ruszyć własną drogą. Na razie wygląda na to, że jego relacje z samym Kaczyńskim są lepsze, ale czy będzie w stanie załatwić miejsca dla lojalnych wobec siebie posłów na listach PiS, tego nie może być pewien.