Joanna Ćwiek: Maturzyści, którzy mieli pecha

Mają rację czy przesadzają? – Na pewno nie powiem o tegorocznej maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym, że była łatwiejsza. Była tak samo trudna jak w poprzednich latach. Porównywalna – mówi Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX LO im. Jana Śniadeckiego w Warszawie. Sam jest zwolennikiem trudnej matury na poziomie rozszerzonym, bo uważa, że skoro jest to równocześnie przepustka na wyższe uczelnie, musi dojść do różnicowania kandydatów.

Ostatnie półtora roku to praktycznie sama nauka zdalna, która w zależności od szkoły wyglądała różnie. Te lepsze niemal od początku organizowały zajęcia online. Gorsze wysyłały materiały do „samodzielnej" pracy. Ci, którzy mieli zamożnych rodziców, mogli pozwolić sobie na ich opanowanie na korepetycjach. Biedniejsi liczyli, że ciągnący się przez całe liceum pech, na maturze raczy ich opuścić.

By zdać maturę, trzeba zaliczyć egzaminy na poziomie podstawowym. Na rozszerzonym uzyskuje się bardziej lub mniej satysfakcjonujący wynik. I w zależności od tego, jak ten egzamin pójdzie innym maturzystom, takie są szanse absolwenta na to, by dostać się na wymarzone studia. Ale nawet jeśli wszystkie wyniki będą na umiarkowanym czy wręcz niższym poziomie, trudno będzie im konkurować z poprzednimi rocznikami, które do egzaminu dojrzałości przygotowywały się w lepszych warunkach.