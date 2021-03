Tomasz Krzyżak: Niewielkie iskry, które zmuszają do działania

To jednak tylko jedna – ta bardziej wystawiona na widok publiczny – strona medalu. Mało bowiem mówimy o sprawach z nieodległej przeszłości, które – szczególnie po zmianie kodeksu karnego w 2017 roku – są w diecezjach i zakonach załatwiane natychmiast i bez zwłoki. Niewiele mówimy o tym, że w diecezjach są delegaci i specjalne komórki, które zajmują się tego typu sprawami. Że do kontroli nad sprawcami powoływani są kuratorzy, że w diecezjach ustanawiani są duszpasterze dla osób pokrzywdzonych. To wszystko się dzieje. Zmienia się powoli, ale jednak, mentalność ludzi Kościoła.

To się jednak dzieje. W ciszy, gdzieś na zapleczu. Ta tytaniczna wręcz praca, którą wykonano, jest – i piszę to z pełną odpowiedzialnością – dziełem niewielkiego zespołu Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. Siedem lat temu ośrodek ten powstawał w bólach, patrzono na niego z rezerwą (niektórzy wciąż ją mają), często go wyśmiewano, ale z drugiej strony także bano – COD przez długi czas był bowiem jedynym miejscem, do którego zgłaszały się po pomoc osoby pokrzywdzone. Dziś eksperci COD wyszli już poza obręb Kościoła i cały czas mają pełne ręce roboty.