Tomasz Krzyżak: Potyczka komisji z biskupami

Biskupi zostali zatem postawieni pod ścianą. Odpowiedzieć trzeba, ale jak, by nie zostało to odebrane jako unik? Komisja zwraca się bowiem o dokumenty do oficjałów sądów, a ci mają w dyspozycji tylko sprawy z procesów karnych, które się w ich sądach toczyły. Jeden z oficjałów mówi „Rz", że choć w jego diecezji w minionych 20 latach było ok. dziesięciu przypadków wykorzystywania, to on ma dokumenty jedynie dwóch. Gdzie reszta? Otóż zdecydowana większość spraw jest prowadzona w trybie karno-administracyjnym. To procedura uproszczona, w której biskup powołuje swojego przedstawiciela do zbadania sprawy, a potem w oparciu o jego ustalenia wydaje wyrok w postaci dekretu. Dokumenty z tego postępowania są przechowywane nie w sądzie, lecz w kurii. A zatem adresaci listu nie do końca trafieni.