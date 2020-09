Jacek Nizinkiewicz: Słabość Platformy wzmacnia Hołownię

Szymon Hołownia nie ma łatwo. W wyborach prezydenckich zajął trzecie miejsce z wynikiem 13,87 proc. głosów, ale najbliższe duże wybory odbędą się dopiero za trzy lata. W Sejmie i Senacie jego ruch Polska 2050 nie istnieje. Do dyskusji w najpopularniejszych programach publicystycznych przedstawiciele Polski 2050 nie są zapraszani. Ruch jest ignorowany przez konkurentów politycznych. Mateusz Morawiecki zaprosił tylko przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych na spotkanie dotyczące sytuacji na Białorusi.

A Hołownia chce się liczyć w dużej polityce i nie chce dłużej czekać. Dlatego ruszył na żer. Mimo że zapowiadał, iż „polityka może być inna”, przekonuje posłów do przechodzenia do jego ruchu. Upolował już pierwszą posłankę. Dzięki transferowi Hanny Gill-Piątek z Lewicy ma swoją reprezentantkę z Sejmie. Chce mieć koło poselskie, a później klub parlamentarny. Nie jest bez szans. W Sejmie i Senacie jest wielu polityków, którzy są niedocenieni przez kierownictwo swoich ugrupowań, zredukowani do roli głosujących maszynek. Hołownia może stworzyć koło sfrustrowanych posłów. Może dać im podmiotowość i popularność. W świetle jupiterów będą mogli walczyć o swoje postulaty, reklamując Polskę 2050.