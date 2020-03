Tomasz Krzyżak: Polski Kościół odpuści wiernym msze?

Nie dalej jak we wtorek abp Gądecki, również powołując się na zalecenia głównego inspektora sanitarnego, by unikać dużych zgromadzeń zaapelował do księży, by w miarę możliwości zwiększyli liczbę niedzielnych mszy świętych, aby „jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych sanitarnych”. W komunikacie hierarcha poinformował o tym, że osoby starsze i chore mogą zostać w domach i wysłuchać mszy w telewizji lub w radiu.