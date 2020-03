Arcybiskup Depo: Zamknąć kościoły? Przede wszystkim zaufajmy Bogu

Metropolita poznański zaapelował, by „w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób” zwiększyć liczbę niedzielnych mszy świętych w kościołach „aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych”.

„W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” - napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, we wtorkowym nowym komunikacie dotyczącym zaleceń związanych z koronawirusem.

W środę o odwołanie mszy zaapelowała Lewica, a Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta, zauważył, że „komunia powinna być wydawana tylko na rękę, nie fakultatywnie, ale obowiązkowo”.

Arcybiskup Wacław Depo w rozmowie z tygodnikiem „Niedziela” stwierdził jednak, że do sprawy epidemii koronawirusa „trzeba bardziej podejść od strony ufnej modlitwy do Boga, którą zanosimy, niż widzieć to w zagrożeniach tylko i wyłącznie epidemiologicznych”.

– Lęk rzeczywiście występuje. On jest psychologicznie uzasadniony, bo nagle słyszmy, że w kilkudziesięciu krajach jest epidemia. Teraz stawiamy takie pytanie bardziej nie Panu Bogu, tylko uczonym, czy znajdą szczepionkę i czy już będzie ona ratować? Szukamy samowystarczalności, żeby ten proces epidemiologiczny zahamować, a rzadko odnosimy się do Pana Boga, skoro nieraz mówimy o takiej czy innej formie zatrzymania praktyk religijnych, chociażby poprzez zamknięte kościoły. Tutaj, niestety, jest to droga niezbyt właściwa - mówił metropolita częstochowski.

- Przypomnijmy chociażby św. Karola Boromeusza, który w czasie zarazy w Mediolanie po prostu chodził razem z ludźmi w procesjach pokutnych, podobnie, jak to czynił w odcinkach swojej pracy, gdziekolwiek był jako arcybiskup czy kardynał – dodał arcybiskup.