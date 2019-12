Kolanko: Czas próby dla Platformy Obywatelskiej dopiero się zaczyna

Im gorsza i bardziej wyniszczająca będzie kampania w partii, tym większe turbulencje czekają Małgorzatę Kidawę-Błońską i jej kampanię prezydencką. Konkurencja na opozycji – Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia – prowadzi już pre-kampanię. Tak samo jak Andrzej Duda. Jeśli Kidawa-Błońska nie wejdzie do drugiej tury, to może oznaczać większy wstrząs dla PO niż porażka Bronisława Komorowskiego z Andrzejem Dudą w 2015 roku. I praktyczne zakwestionowanie hegemonii tej partii na opozycji.

Te nastroje nie sprawiają jednak, że Grzegorz Schetyna wywiesił już białą flagę. Wręcz przeciwnie, co najlepiej sygnalizują słowa z czwartku. Jak wynika z naszych informacji, Schetyna próbuje też odwrócić wewnętrzną narrację w partii. Przekonuje intensywnie młodych posłów z dalszego planu, że to oni wraz z nim będą tworzyć „nową PO” – w kontrze do Budki, Nitrasa czy Kierwińskiego, i przy jednoczesnym odsunięciu kilku najbardziej nielubianych osób ze swojego obecnego otoczenia. Tak przynajmniej próbuje to przedstawić obecny lider. W ogólnym rozrachunku może to być jednak strategia bardzo krótkoterminowa.