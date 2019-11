Jacek Nizinkiewicz: Jak PiS upokarza Andrzeja Dudę

Jarosław Kaczyński miał doskonałą okazję, żeby wycofać się z kompromitujących nominacji na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wnioski zgłaszające Elżbietę Chojnę-Duch, Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału, okazały się nieważne, gdyż zostały zgłoszone za wcześnie. Kandydatów musiał zgłosić Sejm nowej kadencji. I zgłosił ponownie teraz.

PiS na sędziów ponownie wystawił byłych posłów. Tym razem rządzący nie wskazali na Elżbietę Chojnę-Duch, co do której wiedzy, przygotowania merytorycznego i doświadczenia było najmniej wątpliwości. Znamienne, że Chojna-Duch o tym, że nie jest już kandydatką na sędziego Trybunały dowiedziała się z… Onetu. Tym razem, obok byłych parlamentarzystów PiS, rządzący zgłosili do TK Roberta Jastrzębskiego.

PiS będąc w opozycji wielokrotnie zapowiadało, że TK musi być odpolityczniony, a sędziami nie mogą być politycy czy osoby wyrażające swoje poglądy polityczne.