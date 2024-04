Prof. Witold Orłowski: Zawsze możemy wystąpić z Unii, ale to się nie opłaca

Patrząc z nieco innego punktu widzenia, czy z kolei członkostwo w UE nie poszerzyło trochę pola wyborczych zwycięstw przez partie populistyczne, mocno konserwatywne, takie jak PiS?

Mam taką hipotezę, że dopóki Polska była poza Unią, poza NATO, Polacy nie czuli się bezpiecznie. Wówczas powszechna była zgoda, że po prostu nie ma alternatywy, że musimy kierować się na Zachód. A jak już tam się znaleźliśmy, to część polityków stwierdziła, że właściwie nie ma się już czego bać, że można śmiało kręcić nosem na to wszystko. Nikt nas z Unii nie wyrzuci, możemy teraz ją krytykować i żądać, „żeby się nie wtrącała”. Polska wzbogaciła się w ciągu ostatnich dwóch dekad, przeciętny dochód wzrósł ponaddwukrotnie i to też powoduje, że pojawiły się głosy, iż stać nas na to, żeby nie być w Unii. A młodym ludziom nawet nie mieści się w głowie, że kiedyś do podróży były potrzebne wizy, więc wcale nie wiążą tego z członkostwem.

To trochę jak z problemem ciepłej wody w kranie. Dopóki jej nie ma, to się o niej marzy, a jak już jest, to staje się normalnością i nie zwracamy na to uwagi. Co więcej, dziś aktywizuje się konserwatywna część społeczeństwa, która jest w ogóle niechętna zmianom liberalizującym życie społeczne. To nie jest efekt członkostwa w UE, ale to się na siebie nakłada w czasie. Model życia zmieniłby się tak czy owak, nawet gdybyśmy nie byli w Unii.

A może nie byłoby dzisiejszych protestów rolników, bo nie byłoby też konieczności wdrażania Zielonego Ładu?

Jeśli chodzi o rolników, to około połowy dochodu przeciętny polski rolnik ma z unijnych płatności bezpośrednich, a nie z prowadzonej produkcji. Dziś rolnicy uznają to za normalność. Ale gdybyśmy nie byli w Unii, to mielibyśmy na okrągło na drogach blokady rolników protestujących przeciwko niskim dochodom i żądających dopłat z polskiego budżetu.