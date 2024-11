"Czarodziejska różdżka" Leszczyny. Co z wotum nieufności wobec minister zdrowia?

Czytaj więcej Zdrowie Reforma szpitali na politycznym zakręcie Projekt zmian w szpitalnictwie, po tym jak dwukrotnie spadł z porządku obrad Rady Ministrów, będzie ponownie konsultowany. Publiczne konsultacje reformy rozpoczną się w tym tygodniu i potrwają 30 dni – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

- Mówicie państwo, że w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok brakuje ponad 10 mld zł. Ten zarzut tak naprawdę powinniście skierować do samych siebie. Przecież to wy zaplanowaliście budżet Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2024. I to wy zostawiliście dziurę w budżecie NFZ-u. Tyle, że nie na 10 mld zł, tylko na 23 mld zł z czego rząd premiera Donalda Tuska już dołożył 21 mld zł do tego planu, a kolejne 2 mld zł dołożymy do końca tego roku. I to zabezpieczy zapłatę za nadwykonania w zakresach nielimitowanych za cały trzeci kwartał 2024 roku – argumentowała Leszczyna. Dodała też, że wszystkie świadczenia nielimitowane za drugi kwartał br. zostały zapłacone.

Podczas wystąpienia minister zdrowia poinformowała też o rezultatach programu dofinansowania in vitro, który uruchomiono 1 czerwca br. – Mamy 5064 ciąże z programu in vitro – powiedziała.

- 412 osób chorych onkologicznie, osób, które muszą poddać się terapii onkologicznej, a chcą w przyszłości zostać rodzicami, zgłosiło się do zabezpieczenia płodności, do zamrożenia gamet. I to też jest bardzo, bardzo dobra wiadomość – powiedziała.

Sejm zagłosuje nad wnioskiem o wotum nieufności wobec minister zdrowia w czwartek 21 listopada.