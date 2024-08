Klad I, który pojawił się w Demokratycznej Republice Konga we wrześniu ubiegłego roku, jest uważany za dotychczas „najbardziej niebezpieczny”. Ma wyższy współczynnik śmiertelności niż klad II — wynosi on od 5 do 10 procent w porównaniu do 0,2 procent — i w tym roku spowodował już 511 zgonów i prawie 15 tys. przypadków zachorowań w Afryce.

Pierwszy przypadek kladu I małpiej ospy poza Afryką

Szwedzka agencja zdrowia publicznego poinformowała, że u osoby, która zgłosiła się po pomoc medyczną w Sztokholmie, zdiagnozowano mpox wywołany przez wariant kladu I. "Jest to pierwszy przypadek wywołany przez klad I zdiagnozowany poza kontynentem afrykańskim” – czytamy w komunikacie.

Wiadomość ta pojawiła się zaledwie kilka godzin po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że ​​wybuch małpiej ospy w częściach Afryki jest teraz stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W Demokratycznej Republice Konga zmarło co najmniej 450 osób, a choroba rozprzestrzeniła się na obszary środkowej i wschodniej Afryki.

Pacjent, u którego służba zdrowia w Sztokholmie potwierdziła klad I, odwiedził wcześniej jeden z obszarów w Afryce, gdzie rozprzestrzenia się nowy, bardziej niebezpieczny wariant mpoxu.