Rejestr ciąż zostaje. Ministerstwo Zdrowia zabiera głos

Atak w Southport: Co wiemy o zdarzeniu, które doprowadziło do zamieszek na Wyspach?

Od ataku nożownika w Southport – wydarzenia, które doprowadziło do największych od lat zamieszek w Wielkiej Brytanii – minął już ponad tydzień. BBC podaje, że od ubiegłego wtorku w kraju zatrzymano łącznie 378 osób. Co wiemy o ataku, który doprowadził do zamieszek na Wyspach? Wyjaśniamy, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia, kto jest sprawcą ataku, kim były ofiary oraz czego domagają się demonstrujący oraz biorący udział w zamieszkach.