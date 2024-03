Tabletka „dzień po” bez recepty: jest weto prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka przekazała w piątek, że prezydent skorzystał z przysługującej mu prerogatywy i nie podpisze ustawy umożliwiającej osobom powyżej 15 roku życia kupowanie bez recepty tzw. tabletki „dzień po”.



Dlaczego Andrzej Duda zawetował ustawę

Jakie racje przemawiają za decyzją głowy państwa? - Przede wszystkim pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały w kierowanej, bardzo licznie korespondencji — mówiła Paprocka. - Pan prezydent jasno stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi - podkreśliła.



Minister wskazała, że w ocenie prezydenta, przyjmowanie tego typu leków do 18. roku życia powinno się odbywać pod kontrolą lekarza, ze względu na to, że to lekarz, a nie dziecko 15-letnie, jest w stanie ocenić skutki zażywania leków.



Jednocześnie Paprocka przekazała stanowisko prezydenta, że "gdyby tego typu rozwiązania wróciły do Sejmu w odniesieniu do kobiet powyżej 18. roku życia, to ocena takich regulacji będzie inna".

ellaOne tylko na receptę

Przypomnijmy, iż obecnie, by skorzystać z antykoncepcji awaryjnej, trzeba mieć na nią receptę. Obowiązek jest uzyskania wprowadził PiS w 2017 r. Tłumaczono, że lekarz będzie mógł ocenić, czy zastosowanie leku nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia pacjentki. Argumentowano też, że należy zapobiegać upowszechnianiu stosowania i nieuzasadnionej konsumpcji hormonalnych środków antykoncepcyjnych do stosowania wewnętrznego.