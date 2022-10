Wcześniej o śmierci 66 dzieci z powodu ostrej niewydolności nerek informowała Gambia. WHO ustaliła, że przyczyną tamtych zgonów może być spożywanie skażonego syropu na kaszel produkowanego przez firmę farmaceutyczną z Indii.

Na początku października dyrektor generalny WHO informował dziennikarzy, że jego organizacja prowadzi śledztwo we współpracy z indyjskim regulatorem i firmą, która wyprodukowała syrop, Maiden Pharmaceuticals Ltd.

WHO wezwało do wycofania leków wyprodukowanych przez firmę Maiden Pharmaceuticals Ltd z rynku. Światowa Organizacja Zdrowia zaznaczała jednocześnie, że - według jej wiedzy - syrop, który mógł spowodować śmierć dzieci, był dystrybuowany jedynie w Gambii.

WHO wzywała do wycofania z rynku czterech stropów na kaszel. Badania laboratoryjne wykazały w nich "nieakceptowalną" ilość glikolu dietylenowego i glikolu etylenowego, które mogą być toksyczne i prowadzić do ostrej niewydolności nerek.

189 Tyle przypadków ostrej niewydolności nerek u dzieci wykryto w Indonezji w 2022 roku

Przedstawiciele indonezyjskiej agencji żywności i leków podkreślają, że żaden z tych czterech syropów nie był dostępny na indonezyjskim rynku. Indonezyjski regulator zakazał już dystrybucji w kraju wszystkich syropów dla dzieci zawierających glikol dietylenowy i glikol etylenowy.



Indonezyjskie ministerstwo zdrowia informuje o 189 przypadkach ostrej niewydolności nerek u dzieci w Indonezji, wykrytych od początku roku - w większości przypadków dotyczy to dzieci poniżej piątego roku życia. 74 z tych dzieci zmarło. Jak dotąd nie ustalono przyczyny wystąpienia ostrej niewydolności nerek u żadnego z tych dzieci.



Zespół ekspertów zajmujących się tą sprawą składa się z przedstawicieli resortu zdrowia, stowarzyszenia indonezyjskich pediatrów i ekspertów WHO. Władze Indonezji są też w kontakcie z ekspertami WHO, którzy badali podobne przypadki w Gambii.



Ministerstwo Zdrowia apeluje do szpitali, aby zebrały informacje o wszystkich lekach, które podawano dzieciom, u których stwierdzono ostrą niewydolność nerek, tak aby można było przeprowadzić badania toksykologiczne.