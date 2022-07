Objawy choroby to gorączka, bóle głowy, zmęczenie i krwawienia z nosa - przekazał w wydanym oświadczeniu Aifello Sichalwe, naczelny lekarz Tanzanii.

Do tej pory zgłoszono 13 przypadków w południowo-wschodnim regionie Lindi, z czego trzy osoby zmarły.

Sichalwe powiedział, że pacjenci uzyskali negatywny wynik testu na obecność wirusów Eboli i Marburg, a także COVID-19. Dodał, że spośród chorej trzynastki do tej pory tylko jedna osoba wyzdrowiała, a chorzy pacjenci są izolowani.



- Rząd utworzył zespół profesjonalistów, którzy będą badać tę nieznaną chorobę – dodał, wzywając mieszkańców miasta Lindi i okolic do zachowania spokoju.

W zeszłym tygodniu władze Ghany poinformowały o dwóch pacjentach, u których podejrzewa się zakażenie wirusem Marburg. Należy on do tej samej rodziny co Ebola i ma podobne objawy, w tym wysoką gorączkę oraz krwawienie wewnętrzne i zewnętrzne.

Prezydent Tanzanii Samia Hassan Suluhu powiedziała we wtorek, że „dziwna” choroba zgłoszona w Lindi mogła być spowodowana „rosnącą interakcją” między ludźmi a dzikimi zwierzętami, przy czym oceniła, że dochodzi do tego z powodu degradacji środowiska.