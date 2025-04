W 2024 r. sąd ten ukarał prokuratorów ośmioma upomnieniami, dwoma naganami i jednokrotnie pozbawieniem prawa do stanu spoczynku. Nie wymierzono ani jednej kary usunięcia z zawodu oraz przeniesienia na inne miejsce służbowe. Jak się okazuje rok wcześniej prokuratorski sąd dyscyplinarny wymierzał surowsze kary. Orzeczono wtedy: dziewięć upomnień, siedem nagan, jedno pozbawienie prawa do stanu spoczynku, a trzech prokuratorów zostało wydalonych ze służby. Zwiększyła się za to o osiem liczba umorzeń postępowań spraw dyscyplinarnych prokuratorów. Wzrosła też liczba uniewinnień – o jedno, zawieszeń postępowania – o jedno oraz odstąpień od wymierzenia kary – o trzy.

Prokuratorzy karani łagodniej niż za Zbigniewa Ziobry. „Kończą się sprawy polityczne”

Co oznaczają te liczby? Według prok. Roberta Kmieciaka, prezesa zarządu stowarzyszenia Lex Super Omnia, bez szczegółowego przeanalizowania tych spraw dyscyplinarnych trudno wyciągać konkretne wnioski i dopatrywać się jakichś trendów. – Nie uważam, żeby prokuratorzy popełniali mniej przewinień służbowych. Takie a nie inne decyzje w sprawach dyscyplinarnych wynikać mogą jednak z kilku okoliczności. Przede wszystkim w 2024 r. kształtowało się nowe kierownictwo prokuratury, co zawsze niesie za sobą chwilową zmianę pewnej dynamiki funkcjonowania organu. Co ważne, w listopadzie ubiegłego roku doszło też do zmiany członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym z uwagi na zakończenie kadencji – mówi prok. Kmieciak.

Zwraca przy tym uwagę na wzrost liczby umorzeń postępowań dyscyplinarnych. – Podejrzewam, że duża część decyzji o umorzeniu dyscyplinarek w 2024 r. dotyczy członków naszego stowarzyszenia, którym zarzuty dyscyplinarne niezasadnie stawiali rzecznicy ustanowieni przez poprzedniego ministra sprawiedliwości. Mówię o sprawach określanych jako tzw. polityczne. Wspomnę chociażby o prokuratorze Krzysztofie Parchimowiczu, wobec którego wszczęto kilkanaście postępowań dyscyplinarnych. Kilka z nich zostało w ubiegłym roku umorzonych przez sąd dyscyplinarny – zaznacza prok. Kmieciak.

Jego zdaniem prokuratorskie sprawy dyscyplinarne przez ostatnie lata nie zawsze prowadzone były rzetelnie. – Jako stowarzyszenie wielokrotnie wskazywaliśmy na przykłady wyjątkowo nieprofesjonalnych zachowań rzeczników dyscyplinarnych. Ich działania były często ukierunkowane na powstrzymanie prokuratorów od dbania o stan praworządności. Zmieniło się to w ostatnim roku i to nie zawsze w wyniku zmiany rzecznika dyscyplinarnego. Natomiast sąd dyscyplinarny stawał na wysokości zadania. Wydaje mi się, że decyzje podejmowane przez ten sąd w 2024 r. były o tyle słuszne, że w dużej mierze uporządkowały los spraw, które w tym sądzie nigdy nie powinny się znaleźć. Kończą się sprawy polityczne – mówi prok. Kmieciak.

Niewykluczone jednak, że do sądu dyscyplinarnego trafi niebawem nowa grupa spraw związanych z audytem śledztw prowadzonym w latach 2016–2023. Częściowe wyniki stwierdzające polityczne nadużycia w prokuraturze poznaliśmy w styczniu w tzw. raporcie Adama Bodnara. Mają one posłużyć do wszczęcia co najmniej kilkudziesięciu postępowań dyscyplinarnych.