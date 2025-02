Konieczność wypłaty odszkodowań to efekt reformy komorniczej, która weszła w życie z początkiem 2019 roku. Wśród licznych zmian, jakie wprowadzono nową ustawą o komornikach sądowych, było obniżenie wieku emerytalnego komornikom oraz asesorom komorniczym z 70. do 65. roku życia. Przepis ten od początku budził kontrowersje, ponieważ w przypadku innych zawodów prawniczych, takich jak notariusze, wiek emerytalny wynosił 70 lat, adwokaci i radcy prawni nie mają określonego limitu wieku, do którego mogą wykonywać zawód. Z kolei sędziowie i prokuratorzy mogą co do zasady pełnić służbę do 65. roku, ale jeśli nie ma przeciwskazań zdrowotnych, termin ten może być wydłużony do 70. roku życia.

Dlatego część komorników, którzy po ukończeniu 65 lat otrzymywali od ministra sprawiedliwości decyzje odwołujące ich z zajmowanych stanowisk z powodu osiągnięcia limitu wieku, zaskarżała je do sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w szeregu wyroków za każdym razem stwierdzał, że art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych określający konieczność odwołania komornika w chwili ukończenia przez niego 65. roku życia stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na wiek.

Korzystna, a przy tym jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych otwiera pozbawionym możliwości wykonywania zawodu komornikom i asesorom (po uzyskaniu pozytywnego wyroku) szansę na dochodzenie od Skarbu Państwa roszczeń odszkodowawczych w oparciu o przepis art. 417[1] § 2 kodeksu cywilnego.