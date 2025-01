Już wiadomo, gdzie będzie pracować prokurator Ewa Wrzosek

„W związku z zainteresowaniem opinii publicznej informujemy, że z dniem 3 lutego 2025 r. Pani Prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do wykonywania czynności służbowych w 3 Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie” – czytamy na profilu Prokuratury Okręgowej w Warszawie portalu X.

Reklama

Prokurator Ewa Wrzosek chciałaby Romana Giertycha na czele MS

Nie wiadomo, czy ta decyzja ma związek z grudniową wypowiedzią prokurator Wrzosek. W TVP Info mówiła o tym, kto powinien objąć stanowisko ministra sprawiedliwości.

– To nie jest czas, aby ściśle w sposób pozytywistyczny trzymać się litery prawa – przekonywała. Na pytanie, czy Roman Giertych byłby lepszym wyborem niż Adam Bodnar, Wrzosek odpowiedziała twierdząco i wyjaśniła: – Adam Bodnar jest wybitnym prawnikiem, idealnym na czas spokoju. Natomiast mamy okres, jeśli użyć terminologii wojskowej, "powojenny" – argumentowała.

Trzy miesiące wcześniej Ewa Wrzosek złożyła wniosek do prokuratora generalnego, w którym wyraziła zamiar odejścia z prokuratury. Minister Bodnar miał ją przekonywać do wycofania rezygnacji. W październiku poinformowano, że Ewa Wrzosek została radcą ministra sprawiedliwości do spraw warunków służby prokuratorskiej. W grudniu została powołana przez Adama Bodnara do Krajowej Rady Prokuratorów.