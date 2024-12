Włodzimierz Chróścik: Informatyzacja i więcej kobiet w strukturach samorządu radcowskiego

Nastąpiła dosyć spora zmiana, bo połowa składu KRRP to osoby nowe, niezasiadające w niej wcześniej. Natomiast zdecydowana większość z nich ma dosyć duży dorobek samorządowy. I to jest cenne, że mamy wiele nowych osób, które, głęboko w to wierzę, wzmocnią naszą działalność dawką nowej energii. Będzie nam też łatwiej ocenić i rozwinąć dobre rozwiązania z poprzednich lat, ponieważ będą o nich decydować osoby mające świeże spojrzenie na te obszary. Widzę motywację wszystkich i myślę, że szybko się wdrożą w nasze działania i ruszymy z kontynuacją tego, co działa, i z nowymi projektami, które pozwolą nam szerzej rozwinąć skrzydła.

Obecnie jest czterech wiceprezesów. Czy zostały im już przydzielone określone zadania?

Bartosz Opaliński, który do tej pory zajmował się wspieraniem rozwoju zawodowego, czyli m.in. organizował fora aplikantów i młodych radców, będzie zajmował się aplikacją i doskonaleniem zawodowym. Pan dziekan Tomasz Scheffler, który zajmował się w dużej mierze Ośrodkiem Badań Studiów i Legislacji, będzie nadzorował prawa człowieka i komisję zagraniczną. Tomasz Korpusiński, który był dotychczas członkiem Krajowej Rady i Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, jest odpowiedzialny za pion dyscyplinarny i wykonywanie zawodu. Natomiast Jakub Puszkarski z izby gdańskiej zajmuje się komunikacją, promocją i wspieraniem rozwoju zawodowego. Poza tym powołano osiem komisji stałych, którym przewodniczą radczynie prawne bardzo biegłe w obszarach, którymi się zajmują.

Cały czas mamy jednak problem z reprezentacją kobiet w organach samorządu, mimo że stanowią w nim one większość. Nigdy też nie było prezesa kobiety w samorządzie radcowskim. Co można zrobić, by tę reprezentację poprawić na poziomie krajowym?

To, co się dzieje na poziomie centralnym, jest wynikową tego, co się dzieje w izbach – mamy wybory dwustopniowe, co oznacza, że jeżeli w izbie nie ma kandydatek czy delegatek, to nie mamy możliwości wybrać ich do organów krajowych. Podkreślam jednak, że tam, gdzie możemy zdecydować o silnej reprezentacji kobiet, robimy to. W Prezydium Krajowej Rady na 13 członków 6 to kobiety. W tej kadencji dodatkowo zaproponowałem – i ta propozycja została szeroko wsparta – by wszystkimi komisjami stałymi, które mają przecież olbrzymi wpływ na projekty realizowane przez KRRP, kierowały kobiety. I tak się stało. Mamy osiem przewodniczących, które z pewnością osiągną znaczące sukcesy. Udział radczyń prawnych w samorządzie będzie coraz większy, co będzie też wynikać wprost z demografii – już teraz na aplikacji radcowskiej prawie 70 proc. to aplikantki.