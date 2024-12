Czytaj więcej Opinie Prawne Rok rządu Donalda Tuska. "Zero sukcesów Adama Bodnara" Przez ostatni rok główny ciężar działań i uwagi skupiony był na przywracaniu praworządności, choć z góry było wiadomo, że przy tym prezydencie para pójdzie w gwizdek. Jednocześnie w tym czasie nie zrobiono niczego, co by wydatnie poprawiło efektywność wymiaru sprawiedliwości.

Krajowa Rada Komornicza od dłuższego czasu zwracała uwagę na konieczność rozwiązania tego problemu. Już w czerwcu Maria Ejchart, podsekretarz stanu w MS, zapowiedziała powołanie zespołu, który miałby rozwiązać ten problem i przygotować projekt nowego aktu prawnego. O tym, że prace się ślimaczą, „Rzeczpospolita” pisała kilkukrotnie, ostatnio w ubiegły piątek. W poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych przewidujący likwidację sześcioletniej asesury został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

– Cieszę się, że prace nad projektem nabrały rumieńców, choć nie ukrywam, że liczyliśmy na trochę większą determinację. Tak naprawdę te przepisy powinny już obowiązywać, ponieważ pierwsi asesorzy nowego prawa powinni otwierać kancelarię już w maju. Tymczasem sama procedura powołania trwa około sześciu miesięcy. Mam tutaj na myśli objęcie nowego rewiru, bo konkursy na przejęcie kancelarii po odchodzącym komorniku, trwają jeszcze dłużej – mówi Sławomir Szynalik, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Tak czy inaczej, samo rozwiązanie problemu maksymalnego czasu trwania asesury, będzie stanowiło tylko doraźną poprawę. Na szerszą dyskusję czeka bowiem kwestia kompetencji asesorów. Autorzy reformy komorniczej z 2019 r., w reakcji na nieprawidłowości w kancelariach, w których komornik przebywał na długotrwałym urlopie, a w tym czasie wszystkie niemal sprawy prowadził zamiast niego asesor, postanowili ograniczyć kompetencje tych ostatnich. Przyszli komornicy narzekają, że w rezultacie uprawnienia te zostały okrojone do tego stopnia, że część czynności mogą wykonać samodzielnie dopiero po rozpoczęciu pracy na własny rachunek.

Przywrócenie starego wieku emerytalnego komorników

Ale to nie wszystko. Projekt nowelizacji przewiduje również przywrócenie starego – wynoszącego 70 lat – wieku emerytalnego. Reforma komornicza skróciła go do 65 lat. Komornicy masowo zaskarżali decyzje ministra sprawiedliwości o odwołaniu komornika sądowego z urzędu do sądów administracyjnych. Orzecznictwo, łącznie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego, było dla MS druzgocące. Sądy uchylały decyzję MS stwierdzając, że obniżenie wieku emerytalnego było formą dyskryminacji ze względu na wiek określonej grupy zawodowej.