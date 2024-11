Wykład nie zawsze na umowę o dzieło? Prokurator z prelekcją na aplikacji radcowskiej

Sprawa, którą zajmował się Sąd Najwyższy, dotyczyła prokuratora, który podpisał z okręgową izbą radców prawnych umowę na przeprowadzenie dwóch wykładów dla aplikantów radcowskich.

Reklama

Wykład o pracy prokuratora

Tematem była „Metodyka pracy prokuratora”. Sam prowadzący miał o tyle utrudnione zadanie, że miał mówić na temat zmian legislacyjnych dotyczących procesu karnego, do których nie było jeszcze fachowej literatury. W efekcie musiał polegać jedynie na własnych, autorskich przemyśleniach. Zdaniem OIRP, nie była to zatem typowa usługa edukacyjna taka jak np. prowadzenie ćwiczeń na aplikacji. W efekcie na dwa wykłady podpisana została umowa o dzieło.

Wykłady prokuratora jako dzieło zakwestionował ZUS

Takie działanie zakwestionował jednak ZUS. Organ rentowy wydał decyzję, że prokurator podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług. Decyzja została zaskarżona do sądu, który w pierwszej instancji przyznał rację izbie radcowskiej. W wyniku apelacji ZUS orzeczenie zostało jednak zmienione na korzyść organu. Dlatego sprawa ze skargi kasacyjnej OIRP trafiła do SN. Oprócz zakwestionowania regulacji prawa materialnego, polegających na błędnym, zdaniem skarżącej, przyjęciu, że zawarto umowę o świadczenie usług, a nie o dzieło, znalazły się w niej też zarzuty pogwałcenia przepisów proceduralnych. W skrócie: kwestionowano fakt, iż apelacja została rozpoznana w składzie jednoosobowym, a powinna w trzyosobowym. W wydanym we wtorek orzeczeniu SN oddalił skargę kasacyjną. Nie podzielił poglądu skarżącej odnośnie do kwestii procesowych, uznając, że prawidłowo rozpoznano sprawę w II instancji w składzie jednoosobowym.