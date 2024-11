Maciej Bobrowicz: Radcowie prawni powinni iść w stronę rozwiązywania konfliktów bez sądu.

Sprawy karne są przedmiotem zainteresowania wieczornych wydań dzienników w telewizji, kolorowych dzienników papierowych. Tak naprawdę stanowią one ułamek naszego życia, pewien wyjątek. Rozumiem zainteresowanie nimi mediów, bo zapewniają oglądalność i koncentrują uwagę, ale to naprawdę nie jest życie codzienne. Ono koncentruje się na sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych. To tam powstaje większość konfliktów i uwaga prawników profesjonalnych, radców prawnych, koncentruje się na tych sprawach.

Czy dostrzega pan dziś kierunki, w których radcowie prawni mogliby na przykład zyskać kolejne uprawnienia? Mówi się, że w niektórych sprawach mogliby zastępować referendarzy czy notariuszy. Ci ostatni mają się w przyszłości zająć rozwodami.

Nie znam szczegółowych propozycji. Jeśli zapytałaby mnie pani, gdzie widzę szansę dla radców prawnych – a to o czym powiem, nie wymaga uregulowań ustawowych - to myślę, że taką szansą jest rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów. Umiejętności z tego obszaru, nie tylko procesowe, dają wymierne korzyści naszym klientom bo oszczędzają czas i pieniądze, bo pozwalają unikać procesu. Zdobywanie kompetencji negocjacyjnych, mediacyjnych to olbrzymia szansa dla radców prawnych, którzy mogliby wypełniać ważną rolę na rynku.

Od lat, raz na jakiś czas, powraca temat połączenia zawodów prawniczych radcy prawnego i adwokata. Jakie jest pana zdanie na ten temat?

Gdybym miał powiedzieć na czym dzisiaj powinna się nasza uwaga koncentrować, to na regulacji rynku usług prawnych. Mamy na rynku tak zwane kancelarie odszkodowawcze, kancelarie ubezpieczeniowe, biura prawne, które używając nazwy „kancelaria” wprowadzają w błąd klientów. To są firmy, które nie zapewniają bezpieczeństwa swoim klientom, nie dają gwarancji należytej ochrony, bo nie maja obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – tak jak my. I to jest ta część rynku, która nie ma żadnych skrupułów co do wysokości wynagrodzeń, a nadużycia w tym zakresie stanowią temat dziennikarskich audycji i artykułów.