Jak kurator procesowy ma zabiegać o pieniądze. Uchwała SN

W uzasadnieniu wskazał, że zasadniczą przesłanką zaskarżenia orzeczenia sądowego jest istnienie tzw. substraktu zaskarżenia, którego nie ma, jeśli sąd w zaskarżonym orzeczeniu nie rozstrzygnął co do tej kwestii. Są od tej zasady tylko dwa wyjątki: w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, gdzie przyjmuje się, że zasądzenie niższego świadczenia oznacza odmowę wyższego, po drugie, w sprawach o zwrot kosztów procesu, kiedy nieuwzględnienie ich w całości czyni zbędnym orzekanie o oddaleniu co do pozostałej części.

To drugie rozwiązanie jest prostsze i pozwala sądowi skupić się na ustaleniu wysokości należnego wynagrodzenia (na podstawie kryteriów z rozporządzenia MS).

SN podjął uchwałę, że w razie przyznania kuratorowi wynagrodzenia na jego wniosek jedynie w części sąd oddala ten wniosek w pozostałym zakresie.

– Uchwała precyzuje, że zgodnie z zasadami zaskarżania sąd powinien odnieść się do całości wniosku o wynagrodzenie, a przyznając część, winien co do pozostałej części orzec jej oddalenie. Tak aby kurator bez wątpliwości mógł stwierdzić, co zaskarżyć, a sąd odwoławczy, co rozstrzygać – wyjaśnił sędzia Kamil Zaradkiewicz.

– Powoływanie kuratorów procesowych jest częstą sytuacją w sprawach sądowych, dobrze więc, że SN rozstrzygnął tę praktyczną kwestię, przejmując ogólną zasadę, że sąd zobowiązany jest wypowiedzieć się co do całości żądania – ocenia Cezary Zalewski, sędzia gospodarczy warszawskiego SR.

Sygnatura akt: III CZP 23/24