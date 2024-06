Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych

Nagroda specjalna z okazji 20-lecia w UE

W tym roku minęła 20. rocznica akcesji Polski do UE. Polscy prawnicy pomogli ją przygotować i przeprowadzić, a teraz doradzają w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw i pilnują przestrzegania unijnych przepisów. Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota postanowił z tej okazji przyznać własną specjalną nagrodę. Jej laureatami zostali: - prof. Stanisław Sołtysiński - człowiek instytucja i niekwestionowany autorytet w zakresie prawa cywilnego, własności intelektualnej, prawa handlowego oraz prawa inwestycji zagranicznych, współtwórca kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. To on reprezentował polski rząd najpierw w negocjacjach w sprawie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską, a następnie swoją wiedzą i doświadczeniem wspomagał go podczas rozmów w sprawie przystąpienia do UE; - mec. Cezary Żelaźnicki - za pionierskie wykorzystanie technologii (w tym opartej na sztucznej inteligencji) i udaną transformację kancelarii PwC, w której jest partnerem, do świata cyfrowego .