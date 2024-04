Jak czytamy w „Wirtualnej Polsce", chodzi o okres od grudnia 2015 roku do lutego 2022 roku, kiedy Dariusz Barski był doradcą i ekspertem resortu. Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze, wynika, że tym okresie mógł liczyć na co najmniej 764 832 zł brutto. Przedmiotem umów było głównie "wykonywanie czynności eksperckich i doradczych" oraz "opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych".

Wszystkie prezentowane dane to kwoty brutto. Umowa najniższej wartości wynosi 2700,14 zł (opisana ogólnie jako "czynności eksperckie i doradcze"), a najwyższej - 79 410 zł.

Przypomnijmy, iż pochodzący z Łodzi Barski jest uznawany za zaufanego człowieka byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, Zbigniewa Ziobry. Był m.in. świadkiem na jego ślubie.

Barski wrócił na urząd szefa Prokuratury Krajowej w marcu 2022 roku. Wcześniej sprawował tę funkcję u schyłku rządów PiS w 2007 r. Zakończył urzędowanie, gdy w wyniku przedterminowych wyborów upadł rząd PiS-Samoobrony i LPR. Gdy w 2010 r. za PO-PSL oddzielono rząd od prokuratury, odszedł w stan spoczynku.

12 stycznia 2024 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że prokurator generalny Adam Bodnar odwołał Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego ze względu na błędy popełnionego podczas jego powołania — były PG Zbigniew Ziobro, dokonał tego na podstawie przepisu, który już nie obowiązywał. Wobec tego przywrócenie prokuratora Barskiego w dniu 16 lutego 2022 roku nie wywołało skutków prawnych — uznał Bodnar.