Tomasz P. Terlikowski: Adwentowe zwolnienie tempa

Czytaj więcej Plus Minus Człowiek z ręką Boga na głowie? Z przyszłym amerykańskim prezydentem polscy politycy nie mogą oczywiście uniknąć współpracy. Ważne jednak, by z jego wizji nie wyprowadzali programów dla konserwatywnej prawicy. Tu potrzebna jest raczej detrumpizacja.

Powieść „Pieśń prorocza” Paula Lyncha – bolesna lektura dla tych, którzy mają dość polityki

Ale jest jeszcze jedno zdanie, którego nie umiem ze „Świadka wolności” zapomnieć. „Ocalcie, co się da, aby przyszłość uczynić możliwą to powód, by z pasją i poświęceniem stanąć do walki” – wskazuje Camus. I te słowa pozostają wskazaniem także dla nas, choćby współczesnych katolików, ale także dla tych wszystkich, którzy chcą zachować to, co ważne z tradycji, wspólnoty, historii.

A jeśli ktoś ma dość polityki i publicystyki, to mam dla niego inną propozycję, powieść Paula Lyncha „Pieśń prorocza”. Ta książka boli. I nie jest to przenośnia, bo jej lektura to naprawdę bolesne doświadczenie. Momentami naprawdę brakuje tchu, gdy się to czyta. Wyobraźcie sobie bowiem, że stopniowo dzień po dniu tracicie swoje życie. Najpierw znika, nawet nie wiecie dlaczego i gdzie, mąż, potem zło stopniowo zabiera pracę, normalność, dzieciństwo i starość. Rozkłada się rodzina, a wasz kraj przestaje istnieć. Musicie uciekać. I nie ma znaczenia, jakie akurat są tego przyczyny, bo one są tylko ramami opowieści o końcu świata – tego przyziemnego, codziennego i tego szerszego, politycznego. Ale Lynch opowiada o tym, jak na ten koniec reagujemy i jak do końca próbujemy ocalić to, co najważniejsze. Straszna, egzystencjalnie dojmująca proza. Niezapomniana.