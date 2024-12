Co z rosyjskimi bazami w Syrii? Źródła: Rosjanie chcą w nich zostać

Zdjęcia satelitarne z piątku pokazują co najmniej dwa samoloty Antonow An-124, jedne z największych samolotów transportowych świata, na lotnisku w Hmejmim z otwartymi stożkami nosowymi, najwyraźniej przygotowujące się do załadunku.

Syryjskie źródła wojskowe i bezpieczeństwa, które utrzymywały kontakt z Rosjanami, poinformowały agencję Reutera, że Moskwa wycofuje swoje wojska z północy kraju, ewakuując także ciężki sprzęt. Jednak źródła, które ze względu na sytuację pragnęły zachować anonimowość, stwierdziły, że Rosja na razie nie ma zamiaru wycofywać się ze swoich głównych baz: Hmejmim i Tartusu.

Tartus i Hmejmim. Rosja „nie zamierza wycofywać się z baz”

Część sprzętu wraca do Moskwy, ale „na tym etapie celem jest przegrupowanie sił i ponowne rozmieszczenie ich zgodnie z rozwojem sytuacji” - stwierdził w rozmowie z Reutersem wysoki rangą oficer armii syryjskiej.

Z kolei wysoki rangą urzędnik, zbliżony do nowej tymczasowej administracji, powiedział agencji, że kwestie rosyjskiej obecności wojskowej w Syrii i wcześniejsze porozumienia między rządem Asada a Moskwą nie są przedmiotem rozmów. - To kwestia przyszłości, ale ostatnie słowo będzie należało do narodu syryjskiego – stwierdził cytowany urzędnik. Dodał, że „Moskwa uruchomiła kanały komunikacji” z nową syryjską administracją.