"Niewygodny i bardzo kosztowny" czas letni. Donald Trump chce go znieść w tej kadencji

Czytaj więcej Społeczeństwo Odejście od zmiany czasu przerosło Unię Europejską. „Hamulcowymi są kraje z południa” Mimo głośnej rezolucji PE polskie władze przyznają, że nie wiadomo, czy kiedykolwiek przestaniemy przestawiać zegarki. W tym roku czas na zimowy zmieniamy w nocy z 29 na 30 października - o godzinie 3 nad ranem 30 października wskazówki zegarka należy przesunąć na godzinę 2.

Obecnie – twierdzi AP – wiele krajów nie stosuje zmiany czasu. W krajach, w których jest to praktykowane, data zmiany nie jest stała a to – zauważa AP – a to tworzy skomplikowaną mozaikę zmieniających się różnic czasowych. Także w USA niektóre stany – jak Arizona i Hawaje – nie stosują zmiany czasu.