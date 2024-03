- Premier powołał nowego prokuratora krajowego, pana Dariusza Korneluka w związku z tym, że tym, że powierzenie obowiązków panu prokuratorowi Bilewiczowi skończyło się wczoraj. Tak ważna instytucja jak Prokuratura musi funkcjonować w sposób ciągły — powiedział Jan Grabiec na antenie TVP Info.

Jednocześnie przekazał, że prezydent nie wyraził opinii w tej sprawie. - Kancelaria Prezydenta poinformowała nas, że prezydent nie zamierza wyrażać opinii, że będzie z nią czekał na decyzję "trybunału Przyłębskiej", dotyczącej rzekomego sporu kompetencyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru poprzedniego prokuratora wskazanego swego czasu przez ministra Ziobrę - powiedział Jan Grabiec.



Kandydaturę Dariusza Korneluka na prokuratura krajowego przedstawił premierowi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Wcześniej został on wskazany przez specjalny zespół powołany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do konkursu stanęło pięcioro kandydatów. Oprócz Korneluka byli to: Katarzyna Kwiatkowska - Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej; Agnieszka Leszczyńska - Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie; Jacek Skała - prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej oraz Ewa Wrzosek - prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie.

Kim jest nowy prokurator krajowy Dariusz Korneluk

Dariusz Korneluk pracuje w prokuraturze od 1996 r. Najpierw w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Północ w Gdańsku, a następnie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie. Od roku 2000 wykonywał obowiązki prokuratora w Wydział VI do spraw Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.