Będą duże zmiany w pracy prokuratorów. Jest nowy projekt

Po piąte – prokurator będzie miał ściśle określone w regulaminie obowiązki w postępowaniu karnym. W projekcie noweli wyraźnie wskazano, że będzie on musiał brać udział w rozprawach i posiedzeniach; składać wnioski co do wymiaru kary i innych rozstrzygnięć oraz zaskarżać orzeczenia i zarządzenia, które uznaje za niesłuszne.

Jego aktywność ma być większa także w samej końcówce procesu. Jego rola nie skończy się na wygłoszeniu mowy. Po przedstawieniu istotnych okoliczności sprawy, omówieniu i ocenie dowodów będzie miał obowiązek wskazać na prawne i społeczne cechy sprawy oraz uzasadnić kwalifikację prawną czynu, a także rodzaj i wymiar wnioskowanej kary, środków karnych czy kompensacyjnych.

Zmieniony regulamin ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: opiniowanie