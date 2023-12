Prokurator generalny wydał polecenie ochrony budynków prokuratury

W połowie grudnia prokuratorzy rejonowi z warszawskiej Woli zaprotestowali przeciwko planom ograniczenia usług ochrony w ich siedzibie — według planu przełożonych, w weekendy śledczy mieli sami prowadzić obsługę budynku.

List z protestem podpisało 26 prokuratorów z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. Trafił on do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, a także do Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej w Warszawie i Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Ograniczenie ochrony planowane było także w budynkach Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, gdzie śledczy również zagrozili, że jeśli Prokuratura Okręgowa w Warszawie – której podlegają – nie wycofa się z decyzji o ograniczeniach, to będą odmawiać pełnienia dyżurów aresztowych.

"Nie zgadzamy się na przyjęcie odpowiedzialności za mienie prokuratury oraz bezpieczeństwo osób przebywających w siedzibie prokuratury, a także dokumentów objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych, podczas pełnienia przez nas dyżurów w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy" – napisali w liście protestacyjnym.