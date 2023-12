Radca prawny został ukarany upomnieniem za to, że w treści maila do strony przeciwnej i jej pełnomocnika, stwierdził że „ze szczególną starannością rozważy kwestię odpowiedzialności cywilnej i karnej” drugiej z osób reprezentowanych przez tego pełnomocnika. Zostało to uznane przez sąd dyscyplinarny za naruszenie art. 38 kodeksu etyki radcy prawnego – który zabrania grożenia wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub karnego w wystąpieniach zawodowych. Obwinionemu wymierzono karę upomnienia, która została też podtrzymana przez sąd odwoławczy.

Obrońca wywiódł kasację, zarzucając orzeczeniu II instancji rażące naruszenie prawa mające wpływ na treść rozstrzygnięcia. Chodziło o naruszenie zasady „in dubio pro reo”, dowolną (niekorzystną dla obwinionego) ocenę dowodów, wbrew zasadom doświadczenia życiowego oraz ocenę jego czynu (niewłaściwa wykładnia wspomnianego przepisu kodeksu etyki).

Rzecznik dyscyplinarna wniosła o oddalenie kasacji jako oczywiście bezzasadnej. Wskazała ona, że choć wypowiedź obwinionego nie była wprost groźbą, to jednak zawierała jej elementy, choć przekazane w sposób zawoalowany. Wskazała też na bardzo poważny charakter sporu między stronami w tej sprawie. Dotyczył on kwoty 20 mln zł zysków ze wspólnie prowadzonej spółki. Rzecznik przytoczyła też inny fragment zaskarżonego maila, w którym obwiniony zarzucał też drugiej stronie próbę szantażowania spółki. Jej zdaniem także ocena dowodów została przez sąd odwoławczy przeprowadzona prawidłowo. Nie można było naruszyć zasady „in dubio pro reo” gdyż w sprawie nie było specjalnych wątpliwości.

Skład orzekający oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną. Wskazał przy tym, że w zasadzie powtarzała ona zarzuty podniesione wcześniej w odwołaniu (właściwie na zasadzi „kopiuj-wklej”) Zarzuty były de facto skierowane przeciw orzeczeniu sądu I instancji, a zatem nie miały charakteru kasacyjnego. Pod pozorem kasacji, obwinionemu chodziło więc o wznowienie kontroli odwoławczej, stworzenie swego rodzaju „III instancji” co jest niedopuszczalne.