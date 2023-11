Wielokrotnie związek podkreślał, że przepisy dotyczące sędziów są tożsame z prokuratorskimi. Skąd więc taki afront?

W polskim systemie prawnym w zasadzie od zawsze funkcjonuje reguła równości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Została określona w przepisach regulujących funkcjonowanie prokuratury. Różnica polega na tym, że wynagrodzenia sędziów są dodatkowo określone w akcie wyższego rzędu, czyli konstytucji. W tym znaczeniu decyzja o nierozpoznawaniu łącznym ma swoje uzasadnienie, z którym można się zgodzić lub nie. My mamy inny pogląd, wyartykułowany we wniosku o łączne rozpoznanie spraw. Podzielony zresztą przez prokuratora generalnego.

Jakie były argumenty związku przemawiające za tym, by sprawy sędziowskie i prokuratorskie rozpoznać razem?

Po pierwsze – ekonomika procesowa, po drugie – ustawowa łączność wynagrodzeń, i po trzecie – jednolity wzorzec kontrolny w postaci art. 2 konstytucji. Okazało się to niewystarczające, więc spokojnie czekamy na rozpoznanie naszej sprawy.

Ile pozwów złożyli do tej pory w wyniku zamrożenia wynagrodzeń za lata 2021 i 2022. Ile ze spraw wygrali?

To jest już naprawdę bardzo duża liczba. Ostrożnie licząc, na pewno ponad 1000. My dokonaliśmy kalkulacji roszczeń w stosunku do około 1000 osób. W niektórych przypadkach prokuratorzy liczą jednak sami lub korzystając z uprzejmości naszych pracowników z wydziałów budżetowych, za co zresztą należy im bardzo podziękować. Na przykład w Krakowie pozwy skierowało już 160 prokuratorów, czyli większość. Zaczęło się wszystko od prokuratorów z rejonu Kraków-Prądnik. Pięciu krakowskich prokuratorów ma już pieniądze na swoich kontach w ramach rygoru natychmiastowej wykonalności. W ostatnich dniach w Katowicach zapadł wyrok obejmujący lata 2021, 2022 i część 2023. Również z rygorem natychmiastowej wykonalności. Co najmniej dwa wyroki uzyskały już walor prawomocności. Nie znamy precyzyjnie liczby wyroków, ale jest ich już co najmniej kilkadziesiąt. Wygrywalność jest prawie stuprocentowa. W jednym przypadku prokurator przegrał, bo źle określił legitymowanego biernie, pozywając prokuraturę okręgową zamiast rejonowej. Prawdopodobnie już skierował kolejny pozew. Istotna dla prokuratorów jest w tym momencie informacja, że wydłużył się znacznie czas oczekiwania na wyliczenia wysokości roszczeń w naszej specjalistycznej komórce. Tak więc nie ma co zwlekać ze zwróceniem się do nas ze stosownym wnioskiem. Sprawy idą zatem w dobrym kierunku i zgodnie z przyjętą przez nas strategią. Powoli zaczyna się wychodzenie z mroku zamrożenia.