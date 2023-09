Jak donosi Urząd Morski w Szczecinie, węgiel, który przypływa do Polski ze wschodu pochodzi z Kazachstanu, a nie z Rosji. Takie informacje potwierdza nam także Krajowa Administracja Skarbowa. Senator PO Krzysztof Brejza poinformował, że od dłuższego czasu do Polski z ob. Leningradzkiego dopływa węgiel z Rosji. Byłoby to złamanie polskich i unijnych sankcji.